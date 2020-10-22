Кучеренко: "Батьківщина" буде добиватись перегляду тарифів попри спротив влади

Представники КМДА вкотре не були присутні на засіданні Окружного адміністративного суду Києва щодо перегляду зайво нарахованих платіжок киянам. Засідання по цій справі перенесено.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає прес-служба.

Як відомо, 22 жовтня, мав відбутись розгляд справи за позовом Спілки власників житла України Олексія Кучеренка щодо незаконності розпорядження КМДА №668 від 6-го червня 2017-го року.

Відповідно цього розпорядження, 8367 житловим будинкам Києва було підвищено тарифи на утримання будинків і прибудинкової території.

"Нам з вами роками виставляють незаконні платіжки. Справа честі та надзавдання - довести процес до перемоги. Я доб’юся перерахунку і поверну киянам гроші, які вони переплатили. В середньому на кожну квартиру люди отримають по 1500-2000 гривень. Таким чином ми зможемо вийти на міську програму капітального ремонту застарілого житлового фонду", - запевнив Кучеренко.

За його словами, Україні подібна схема з тарифами побудована в комунальних, енергетичних та інших сферах.

Чергове засідання по справі має відбутись 26 листопада об 11:20.

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко виграв суд в перших двох інстанціях, однак столична влада подала касаційну скаргу і суддя без виклику сторін прийняв рішення про відправлення справи на повторний розгляд в першій інстанції.