Кубраков заявив про намір виходити на зовнішні ринки для фінансування дорожніх проектів

Цьогоріч "Укравтодор" відремонтував та побудував рекордну кількість доріг, але може перейти до реалізації ще більш масштабних проєктів, розрахованих на кілька років.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков на звіті-презентації підсумків роботи Служби автомобільних доріг у Львівській області, який відбувся у Львові 16 грудня.

"Ми залежимо від рівня фінансування на наступні роки, тому що амбітні речі не реалізуються за 1-2 роки - вони повинні бути ритмічно профінансовані на 2-3 роки, тоді можна досягати результатів", - зазначив Кубраков.

За його словами, якщо Міністерство фінансів дозволить Укравтодору виходити на зовнішні ринки і запозичувати кошти через десятирічні євробонди або кредити, то швидкість і масштаб модернізації доріг можна збільшити.

Станом на початок грудня Укравтодор встиг відновити близько 4 000 км доріг, з них 278,2 км у Львівській області. Для порівняння, минулого року було зроблено 847 км доріг, з них 76,3 км на Львівщині.

Як пояснив голова "Укравтодору", цього року в області завершували проєкти, розпочаті раніше. Так відремонтували траси Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, М-06 Київ - Чоп, Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Львів та інші. Масово відновлюють дороги між районними центрами.

Повністю відремонтовано дорогу Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі та дві ділянки загальною довжиною майже 40 км автомобільної дороги Т-14-02 Східниця - Пісочна, які зв’язують Львів з курортними Трускавцем і Східницею.

Триває формування великого транзитного кільця навколо Львова. Кубраков повідомив, що найближчими днями буде підписана угода про будівництво Північного обходу Львова.

"Сподіваюсь, що у наступному році розпочнуться тендерні процедури і практичні дії безпосередньо на об’єкті. Мабуть, вже в третьому кварталі - але нарешті це відбудеться!" - прокоментував він.

Очікується, що нова об’їзна дорога з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп з дорогами, що ведуть від Львова в бік Польщі.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков розповів, як у Запоріжжі перевірили міцність першої черги мостів, яку відкриють для руху вже до кінця 2020 року.