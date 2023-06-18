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Кубраков посетил саммит министров транспорта стран G7: представил инфраструктурные проекты

Фото: вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на саммите министров транспорта G7 в Японии представил перспективные проекты, среди которых "транспортный безвиз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Александра Кубракова.

"Уже есть, что показать и предложить международным партнерам. Прежде всего, нам удалось за короткий промежуток времени превратить Дунайский портовый кластер в мощный логистический хаб. Благодаря модернизации портовой инфраструктуры, дноуглублению причалов нам удалось увеличить перевалку в Дунайских портах в 4,5 раза", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что Украина развивает "транспортный безвиз" с Евросоюзом, автомобильную и железнодорожную пограничную инфраструктуру, а также логистический потенциал.

По его словам, Украина, экспортоориентированная страна, была вынуждена полностью переформатировать свою логистику. До 24 февраля 2022 года через морские порты проходило почти 60% всей торговли, теперь же большая часть экспорта и импорта перевозится по железной дороге и автомобильным дорогам.

"Это стало вызовом также и для соседних стран. Блокировка агроэкспорта по суше на фоне нестабильно работающего зернового коридора могла бы обернуться миру продовольственной катастрофой", - добавил он.

По его мнению, нужны глобальные решения и четкая стратегия международной поддержки развития альтернативных логистических маршрутов.

Раньше мы писали, что страны "Большой семерки" работают над схемой, которая позволила бы сдерживать кражу украинского зерна россиянами.

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Александр Кубраков