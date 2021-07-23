Кубраков: СБУ викрила корупційну схему, за якою від моряків вимагали по 8 тисяч долларів

Загальний обсяг корупційної вигоди від маніпуляцій з дозвільними документами моряків наразі оцінюють у 150 млн доларів США щороку.

За словами Олександра Кубракова, злочинна схема працювала довгий час. У ході розслідування правоохоронці виявили документи та речі, які підтверджують незаконну діяльність низки осіб. Зокрема, йдеться про Державну службу морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготування та дипломування моряків. Для тих моряків, хто відмовлявся платити, створювали штучні перешкоди.

"Наразі важливо, що держава нарешті повернула контроль над усіма даними та сервісами для моряків. Те, що доступ до Державного реєстру та інформаційних ресурсів отримали сторонні приватні особи - це кричущий випадок", - наголосив міністр.

Олександр Кубраков подякував співробітникам СБУ та запевнив, що МІУ і надалі сприятиме розслідуванню на всіх його етапах, адже забезпечення прав моряків, припинення корупційних схем у питаннях їх сертифікації є пріоритетом.

"Ми відчуваємо відповідальність перед українськими моряками - тому рухаємося максимально швидкими темпами. Скоро галузь отримає зручні та прозорі державні сервіси", - запевнив міністр.

Він додав, що будь-які реформи в Україні неможливі без системної боротьби з корупцією.

"Паралельно ми працюємо над удосконаленням системи дипломування спільно із Міністерство цифрової трансформації України та USAID/UK aid проєктом TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, запроваджуємо експеримент із використання міжнародної системи тестування CES 6.0, напрацьовуємо системні рішення із парламентарями", - заявив Кубраков.