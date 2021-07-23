Кубраков розповів, як МІУ буде боротися з нелегальними перевізниками

Міністерство інфраструктури розробляє необхідні нормативні акти, щоб покласти край нелегальним перевезенням та привести до ладу атестовані вокзали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
"Серед пріоритетів роботи нашої команди - прозора робота автовокзалів України. На жаль, в нашій країні існує велика проблема нелегальних автовокзалів та перевізників. На таких стихійних автостанціях немає жодних необхідних умов - самої будівлі автовокзалу, відповідно, зали очікувань, кас тощо", - сказав Кубраков.
За його словами, це перш за все - питання безпеки пасажирів.
"Ми будемо боротися з нелегальними автостанціями та одночасно підтримувати розвиток законних атестованих вокзалів. Наразі ми напрацьовуємо необхідні для галузі нормотворчі зміни", - наголосив очільник МІУ.
Нагадаємо, раніше згадувалося про те, що український ринок пасажирських перевезень вкрай корумпований і узурпований нелегальними перевізниками, які не забезпечують мінімальний умов комфорту та безпеки для пасажирів.
До цього робота автостанцій та вимоги до їхньої атестації регулювалася наказом 700 Міністерства інфраструктури.
В лютому 2020-го наказ скасували, натомість жодного нормативно-правового документа, який повернув би автобусні зупинки та вокзали в легальну площину, досі не ухвалили.
Як повідомлялося, 22 липня відкрився Центральний автовокзал Києва, який був уперше модернізований за 60 років. Розмір інвестицій склав понад 120 млн грн. Оновлений автовокзал зможе приймати 7 тис. пасажирів щоденно.