Кубраков закликає країни Європи до посилення транспортних санкцій проти Росії

"Учора взяв участь у багатосторонній онлайн-зустрічі міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції Німеччини та України, а також комісара ЄС з питань транспорту. Дякую міністру інфраструктури Польщі Анджею Адамчику за організацію цієї події. На деякий час до нас також приєднався Президент України Володимир Зеленський", - написав він.

Однією з основних тем зустрічі стало обговорення нових транспортних санкцій проти РФ. Міністр наголосив на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту до дорожньої системи ЄС.

"Зокрема, ми очікуємо на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду Росії", - підкреслив Кубраков.

Окремо міністр розповів про забезпечення евакуації населення, що стало одним з пріоритетних напрямків роботи міністерства з початку війни.

"Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 млн осіб, найбільше з Києва та Харкова. З них майже 250 тисяч - евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини тощо", - розповів він.

Також Кубраков висловив вдячність країнам Європи, що підтримали наших переселенців та надали їм пільги для проживання та пересування територією ЄС.

Крім того, обговорили і питання логістики гуманітарних вантажів по Україні. За словами Кубракова, лише Укрзалізницею за перші 10 днів березня вдалось доставити у постраждалі регіони майже 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги. У рази більше допомоги транспортується вантажівками.

Очільник Мінінфраструктури наголосив, що запровадження низкою європейських країн бездозвільного проїзду для гуманітарного транспорту стало значною підтримкою.

Також під час обговорення Кубраков закликав партнерів долучатися до відбудови України, що зазнала від війни лише прямих збитків на мільярди доларів.

"І вкотре нагадав, що кожен крок з підтримки нашої країни - це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором", - резюмував міністр.