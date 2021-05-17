Кубраков: в планах "Великого будівництва" системний розвиток придорожньої інфраструктури

"Довгий час це питання просто ігнорувалось - як наслідок, велика частина дійсно цінних об’єктів, зокрема зупинкових комплексів і автопавільйонів, перейшли в аварійний стан і становлять небезпеку для пасажирів. Тобто проблема із фази "не чіпати, щоб зберегти" перейшла в етап "неможливо ігнорувати". У нас вже є кілька успішних прикладів збереження подібних об’єктів - однак, мушу це визнати, є й випадки, коли ми зробили недостатньо", - сказав Кубраков.

Він наголосив, що зі старту "Великого будівництва" для "Укравтодору" важливим було не просто оновити дорожню мережу, але й зробити її комфортною та безпечною для користувачів.

Зокрема, у порівнянні з попередніми роками, у 2020 році на дорогах державного значення кількість освітлення, бар’єрного огородження та тротуарів збільшилась у рази.

У нових дорожніх проектах "Укравтодор" прибирає небезпечні розв’язки та ліві повороти, розпочато Національну програму відновлення мостів для ефективного обстеження та попередження ризиків у сфері мостового господарства.

"Наразі наша команда разом розпочала процес збору даних про візуально матеріальну спадщину придорожньої інфраструктури у різних куточках країни. Цей процес повністю відкритий - запрошую усіх охочих долучатися", - заявив Кубраков.

На основі цього переліку буде сформовано окреме доручення для обласних Служб автомобільних доріг, яке вимагатиме враховувати культурне значення об’єктів придорожньої інфраструктури при плануванні та реалізації дорожніх проектів.

На основі пропозицій разом з ДерждорНДІ "Укравтодор" підготує технічне завдання та оголосить конкурс на розробку оптимальних проєктних та дизайнерських рішень для їх подальшого застосування на дорогах державного значення.