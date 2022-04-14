Кубраков: паралельно з влаштуванням тимчасових переправ проектуються постійні мости

"Де перебиті мости, де ми можемо щось зробити примітивними, але швидкими рішеннями - ми це намагаємося робити. Наприклад, був міст, який мав шість смуг: три в один бік, три в інший. Ми робимо поряд насип, труби закладаємо, щоб проходила вода", - розповів він.

Така споруда зробить можливим проїзд легкових автомобілів і невеликих вантажівок для постачання гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів.

За його словами, вже відкрито тимчасову переправу біля Ірпеня, триває зведення тимчасового мосту біля Стоянки на трасі Київ - Житомир.

"Сподіваюся, що на цих вихідних або у понеділок ми так само відкриємо рух вже по Житомирській трасі", - сказав міністр інфраструктури.

Паралельно проєктуються постійні мости, будівництво яких має стимулювати повернення переселенців до їх житла у населених пунктах, де велися бойові дії.

"Чернігів зараз майже повністю відрізаний від нормального сполучення. І тому ми швидко робимо такі прості мости і дорогу, яка проходить біля військової частини "Десна", вона буде найперша, яка буде більш-менш з нормальним сполученням. Цього тижня теж запустимо пасажирський потяг Київ - Чернігів", - заявив очільник Мінінфраструктури.

Кубраков підкреслив, що налагодження транспортного сполучення з такими містами є першочерговим завданням. Для цього проводиться не лише будівництво переправ, а і розчищення вулиць від уламків та снарядів.

Іншим напрямком роботи є відновлення пошкоджених будівель. "1 млрд грн виділили з резервного фонду саме на це. Мова про те, щоб замінити вікна, поставити двері, поремонтувати дах", - пояснив міністр.

Третім завданням влади є будівництво нового житла для тих, хто втратив його через війну. За словами Кубракова, незабаром розпочнеться створення якісного тимчасового житла, а після цього буде побудовано нове постійне житло для постраждалих від війни.

"У Чернігові, я так розумію, буде окремий район, який побудують для людей, що втратили свої квартири у багатоквартирних будинках", - заявив він.