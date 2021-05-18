Кубраков: у Луганській області за 2020-2021 оновлять у 4 рази більше доріг, ніж за останні 10 років

"Мав насичені вихідні - 19 годин дорогами Луганщини, Донеччини та Харківщини. Ще донедавна з цих трьох областей найгірші дороги були у Луганській", - написав він.

Головним проектом "Великого будівництва" в Луганській області у 2020 році стала відбудова 125 км дороги від Станиці Луганської до Сєвєродонецька. Саме цим шляхом рухаються люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій.

"І на Донеччині, і на Луганщині у 2021 році ми продовжуємо оновлювати дороги за маршрутним принципом - Лисичанськ - Бахмут, Покровськ - Бахмут, Старобільськ - Новоайдар, дорогу Н-26 від Сватового до Старобільська та Біловодська. Минулого року завершили ремонт 68 км на Н-26, за 2021 рік план оновити ще 100 км аж до кордону із Росією у Міловому", - каже Кубраков.

У Донецькій області минулого року основним пріоритетом була відбудова мостів, зруйнованих війною. Цього року тут розпочнуть масштабний проект відновлення траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на маршруті від Запорізької області до Маріуполя. Крім того, в рамках Національної програми відновлення мостів оновлять ще 12 штучних транспортних споруд.

"У своїй подорожі від Біловодська доїхали до Станиці Луганської і КПВВ у Щасті, проїхали до Сєвєродонецька. Далі - від Лисичанська до Бахмута, а від Бахмута через Костянтинівку в Авдіївку. В Авдіївці ми теж маємо важливий проект - плануємо взяти на баланс Укравтодору частину дороги, яка має критичне значення для мешканців Авдіївки та наших військових", - розповів Кубраков.

За його словами, ремонтні роботи на Сході якнайкраще демонструють головну мету "Великого будівництва" - зшити Україну якісними дорогами.