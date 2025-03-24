Кубок Украины: УАФ утвердила даты четвертьфинальных матчей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Борьбу за трофей продолжают восемь команд. Среди них - шесть представителей УПЛ: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", житомирское "Полесье", ровенский "Верес", львовский "Рух" и "Александрия". Еще два клуба представляют Первую лигу: "Буковина" из Черновцов и сумская "Виктория".

Встреча младших по рангу соперников назначили на вторник, 1 апреля. А все представители УПЛ разыграют путевки в полуфинал на следующий день - 2 апреля.

Кубок Украины-2024/25, четвертьфинал, расписание матчей

1 апреля (вторник)

13:00, "Буковина" - "Виктория"

2 апреля (среда)

14:00, "Александрия" - "Шахтер"

18:00, "Рух" - "Динамо"

18:00, "Верес" - "Полесье"

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Финал пройдет также в среду, 14 мая на домашней арене "Полесья" - Центральном стадионе Житомира.

Таким образом Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев - 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два - в Днепре. По одному разу - в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Отметим, что победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". В прошлогоднем финале "горняки" победили полтавскую "Ворсклу" (2:1) и завоевали 14-й в истории клуба Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив "Динамо" с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и симферопольская "Таврия" - по одному разу.