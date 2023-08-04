Кубок Украины: УАФ определила пары третьего раунда

К церемонии присоединились защитник Украины из 241-й отдельной бригады ТРО ВСУ, младший сержант Артем Мороз и бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей. Своих соперников получили 16 команд.

На этом этапе будут соревноваться коллективы Первой и Второй лиг, а также последние представители любительского футбола – "Николаев" из Львовской области и "Кудровка" из Черниговской. Базовой датой матчей выбрали 15 августа. Среди других противостояний выделяется дерби Киева между "Локомотивом" и "Левым берегом".

Представители украинской Премьер-лиги присоединятся к соревнованиям на четвертом этапе – 1/16 финала. Там сыграют 8 команд из нижней половины турнирной таблицы. "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и другие начнут выступления в 1/8 финала. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

Список матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины 2023/24: