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Кубок Украины: УАФ определила пары третьего раунда

Фото: Андрей Воробей (справа) – лучший бомбардир Кубка Украины всех времен (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

В столичном Доме футбола провели жеребьевку очередной стадии Кубка Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

К церемонии присоединились защитник Украины из 241-й отдельной бригады ТРО ВСУ, младший сержант Артем Мороз и бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей. Своих соперников получили 16 команд.

На этом этапе будут соревноваться коллективы Первой и Второй лиг, а также последние представители любительского футбола – "Николаев" из Львовской области и "Кудровка" из Черниговской. Базовой датой матчей выбрали 15 августа. Среди других противостояний выделяется дерби Киева между "Локомотивом" и "Левым берегом".

Представители украинской Премьер-лиги присоединятся к соревнованиям на четвертом этапе – 1/16 финала. Там сыграют 8 команд из нижней половины турнирной таблицы. "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо" и другие начнут выступления в 1/8 финала. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

Список матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины 2023/24:

  • "Скала 1911" – "Нива" Тернополь
  • "Николаев" – "Агробизнес"
  • "Прикарпатье" – "Эпицентр"
  • "Звягель" – ЮКСА
  • "Локомотив" – "Левый берег"
  • "Кудровка"" – "Мариуполь"
  • "Ингулец" – "Виктория"
  • "Тростянец" – "Горняк-Спорт"

К слову, накануне "Ворскла" проиграла "Диле" на выезде и покинула еврокубки 2023/24.

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Кубок Украины