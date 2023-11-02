Кубок Украины: "Полесье" с тревогой и серией пенальти одолело "Александрию" в 1/4 финала

Украина, Кубок Украины, 1/4 финала

"Полесье" – "Александрия" – 0:0 (пенальти – 4:3)

С первых минут на поле воцарился позиционный футбол. Александрийцы сначала блокировали все попытки хозяев создать опасность у владений Шевченко. Но со временем набрались смелости для своих выпадов – Бойко справился с ударами Шулянского и Михайленко.

Однако постепенно игра успокоилась. Ни у "Полесья", ни у "Александрии" до перерыва ничего не клеилось в атаках. Несколько интереснее становилось во время стандартов. Но до стопроцентных возможностей дело в первой половине так и не дошло.

В дебюте второго тайма команды обменялись упущенными моментами. Житомирянин Козак с правого угла штрафной проверил бдительность голкипера. "Александрия" ответила ударом Шулянского метров с 20-ти – Бойко на линии ворот не дремал.

Новая же вспышка активности наступила под занавес встречи. Сначала "полесский волк" Макуана убежал на свидание с Шевченко из центра поля, но пробить так и не сумел, поскольку кипер отважно бросился в ноги вингеру. На 85-й минуте Бойко в нижнем углу отразил удар александрийца Шостака через себя после стандарта.

А дальше матч почти на час прервала воздушная тревога. После нее шанс вырвать для "Полесья" победу в основное время упустил Ариэльсон, выстрел которого с линии штрафной парировал Шевченко. Пришлось играть овертайм.

Там ближе к успеху были "полесские волки". Тот же Ариэльсон пробил выше ворот головой после классной диагонали. Но послематчевой лотереи уже было не избежать. А там промахи александрийцев Логинова (вратарь) и Копыны (перекладина) подарили путевку в полуфинал "Полесью".