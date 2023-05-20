Кубок Стэнли: "Вегас" с выигранным овертаймом повел в финале Запада против "Далласа"

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Вегас" – "Даллас" – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0); серия – 1:0

Шайбы: Карлссон, 29:17, 41:19, Блюгер, 49:20, Хауден, 61:35 – Робертсон, 18:44, Хинц, 44:01, Бенн, 58:01

Открыли счет гости под занавес первого периода. Хинц отобрал шайбу на чужой половине и сделал передачу перед воротами. Там уже караулил Робертсон и переиграл Хилла в ближнем бою.

"Голден Найтс" ответили двумя шайбами Карлссона – в середине второй 20-минутки и на старте третьего периода. Сначала центрфорвард добил "диск" в ворота после рикошета от борта. А потом швед подобрал шайбу и классным броском из центральной зоны вывел "Вегас" вперед.

Впрочем, "Старз" быстро сравняли счет. Это Хинц результативно завершил атаку веером с участием Робертсона и Павелски. До финальной сирены команды успели обменяться голами – Блюгер разобрался в суматохе на "пятаке" гостей, а Бенн протолкнул шайбу за линию, когда "Даллас" играл вшестером.

Овертайм, однако, длился недолго. Еще до второго оборота секундной стрелки победу для Голден Найтс вырвал Хауден. Крайний нападающий хозяев подхватил шайбу за воротами и "прошил" дезориентированного рикошетами Оттинджера. Итак, "Вегас" повел в серии до четырех побед.