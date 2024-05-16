Кубок Стэнли: "Колорадо" сократил отставание в серии против "Далласа"

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, 2-й раунд

"Даллас" – "Колорадо" – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3); серия – 3:2

Шайбы: Павелски, 09:03, Хейсканен, 21:39, Станковен, 45:44 – Лехконен, 19:59, Макар, 37:24, 44:28, Миттелстадт, 41:12, Маккиннон, 56:50

В середине первого периода счет открыли хозяева. Павелски перед воротами в касание замкнул передачу Дюшена. Под занавес 20-минутки "Старз" оказались в меньшинстве, но, казалось, отобьются от атак "Колорадо". Однако под сирену Лехконен сумел пробить Оттинджера.

Во втором периоде ситуация повторилась. "Даллас" вышел вперед – Робертсон и Хейсканен разыграли вратаря, а шайбу в свой актив записал финский защитник. Впрочем, "Эвеланш" снова реализовал численное преимущество, когда Макар с дистанции попал в девятку ворот "Старз".

А вот старт третьей 20-минутки был за "Колорадо". Сначала Миттелстадт с острого угла протолкнул шайбу за линию. А потом Макар оформил дубль – "юки" попал между щитков голкипера. Вернул "Даллас" в игру Станковен, вовремя подставивший клюшку под бросок Линделла.

Однако последнее слово было за "Эвеланш". Это Маккиннон с линии левого круга классно бросил в дальний угол и обеспечил гостям вторую победу в полуфинальной серии. Следующий матч состоится в ночь на субботу, 18 мая.