Кубок Стэнли: "Флорида" вышла в финал на Востоке, "Вегас" в третий раз обыграл "Эдмонтон"

"Пантерз" шокировали канадцев двумя шайбами в стартовом периоде. Сначала Экблад в большинстве пробил Уолла броском из левой зоны. А впоследствии Верхейге мощным броском после передачи Дюклера закрепил преимущество флоридцев.

Оправились "Мейпл Лифс" в середине второй 20-минутки. Размочил счет защитник хозяев Райлли, прошивший группу своих и чужих броском от синей линии. Под занавес же основного времени Нюландер сумел оформить гол с острого угла в контратаке и перевел матч в овертайм.

Фортуна там, однако, отвернулась от "Торонто". Левый нападающий гостей Казинс выдержал академическую паузу в быстрой атаке "Флориды" и классно вонзил шайбу в нижний ближний угол. В финале Востока "Пантерз" встретятся с "Каролиной".

В Западной же конференции до сих пор не определился ни один финалист. "Вегас" благодаря домашней победе над "Эдмонтоном" снова вырвался вперед в серии (3:2). "Ойлерз" неплохо начали – Макдэвид и Хайман забросили в первом периоде против одной шайбы Айкела.

Но во втором "Голден Найтс" отличились трижды усилиями Стоуна, Смита и Хейга. Макдэвид в третьей 20-минутке только подсластил горечь поражения "Эдмонтона". Следующий матч сыграют в Альберте в воскресенье вечером.

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