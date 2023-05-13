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Кубок Стэнли: "Флорида" вышла в финал на Востоке, "Вегас" в третий раз обыграл "Эдмонтон"

Фото: Флоридцы празднуют успех на канадском льду (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Завоеванием путевки в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги завершилось для "Флориды Пантерз" противостояние с "Торонто Мейпл Лифс". Тем временем "Вегас Голден Найтс" снова вышли вперед в серии против "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Пантерз" шокировали канадцев двумя шайбами в стартовом периоде. Сначала Экблад в большинстве пробил Уолла броском из левой зоны. А впоследствии Верхейге мощным броском после передачи Дюклера закрепил преимущество флоридцев.

Оправились "Мейпл Лифс" в середине второй 20-минутки. Размочил счет защитник хозяев Райлли, прошивший группу своих и чужих броском от синей линии. Под занавес же основного времени Нюландер сумел оформить гол с острого угла в контратаке и перевел матч в овертайм.

Фортуна там, однако, отвернулась от "Торонто". Левый нападающий гостей Казинс выдержал академическую паузу в быстрой атаке "Флориды" и классно вонзил шайбу в нижний ближний угол. В финале Востока "Пантерз" встретятся с "Каролиной".

В Западной же конференции до сих пор не определился ни один финалист. "Вегас" благодаря домашней победе над "Эдмонтоном" снова вырвался вперед в серии (3:2). "Ойлерз" неплохо начали – Макдэвид и Хайман забросили в первом периоде против одной шайбы Айкела.

Но во втором "Голден Найтс" отличились трижды усилиями Стоуна, Смита и Хейга. Макдэвид в третьей 20-минутке только подсластил горечь поражения "Эдмонтона". Следующий матч сыграют в Альберте в воскресенье вечером.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Флорида" – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1); серия – 1:4
  • "Вегас" – "Эдмонтон" – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1); серия – 3:2

К слову, накануне "Каролина" обыграла "Нью-Джерси" дома в овертайме.

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