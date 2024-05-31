Кубок Стэнли: "Флорида" перестреляла "Рейнджерс" и снова повела в финале на Востоке

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2); серия – 2:3

Шайбы: Крайдер, 22:04, Лафреньер, 59:10 – Форслинг, 28:21, Лунделл, 50:22, Беннетт, 58:08

После безголевого первого периода команды приступили к делу во второй 20-минутке. Открыли счет "синерубашечники" – Крайдер элегантно реализовал выход 1 в 0 в меньшинстве. "Пантерз" быстро отыгрались усилиями ворвавшегося в свободную зону Форслинга, который бросил шайбу под перекладину.

В середине третьего периода "Флорида" вышла вперед. Это Лунделл "прошил" Шестеркина броском из левой зоны. А под занавес встречи гости отличились в третий раз, когда Беннетт расписался в пустых воротах "Рейнджерс".

Шайба Лафреньера с "пятака" после передачи Зибанеджада лишь подсластила горечь поражения "Нью-Йорка". Теперь каждый последующий матч финальной серии может стать последним. Ближайший поединок состоится в Санрайзе в ночь на воскресенье, 2 июня.

"Флорида" близка ко второму подряд выходу в финал сезона. В прошлом году "Пантерз" разгромили "Каролину" в серии Востока (4:0). Однако не справились с "Вегасом" в большом финале, выиграв лишь один матч серии.