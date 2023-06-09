Кубок Стэнли: "Флорида" в овертайме впервые победила "Вегас" в финале

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Вегас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серия – 1:2

Шайбы: Монтур, 04:08, Ткачук, 57:47, Верхейге, 64:27 – Стоун, 16:03, Оди-Маршессо, 34:59

Флоридцам удалось оформить быстрый гол. В дебюте встречи затяжная атака "Пантерз" привела к мощному броску Монтура на входе в левую зону после передачи Ткачука. "Вегас" отыгрался под занавес периода – одинокий Стоун в большинстве перед воротами подправил шайбу после выстрела Оди-Маршессо.

Последний воспользовался и численным преимуществом "Голден Найтс" в середине второй 20-минутки. Айкел отдал поперечную передачу от правого края, а Оди-Маршессо пробил в ближнюю девятку. Бобровский парировать шайбу не смог.

Впрочем, "Флорида" нашли силы отыграться и перевести игру в овертайм. В финальные минуты хозяева льда бросили все силы для второй шайбы. С шестью полевыми "Пантерз" дожали гостей, когда Ткачук разобрался на "пятаке" после броска Верхейге. Сам канадец и вырвал победу – он решился бросить едва ли не от синей линии и попал в верхний угол.

Благодаря победе "Флорида" сократила отставание в финальной серии до четырех побед (1:2). Следующий матч тоже состоится на домашней арене "Пантерз". Поединок состоится в ночь на воскресенье, 11 июня.