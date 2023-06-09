RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кубок Стэнли: "Флорида" в овертайме впервые победила "Вегас" в финале

Фото: "Пантерз" добились успеха дома (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой "Флориды Пантерз" завершился третий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Вегас" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0); серия – 1:2

Шайбы: Монтур, 04:08, Ткачук, 57:47, Верхейге, 64:27 – Стоун, 16:03, Оди-Маршессо, 34:59

Флоридцам удалось оформить быстрый гол. В дебюте встречи затяжная атака "Пантерз" привела к мощному броску Монтура на входе в левую зону после передачи Ткачука. "Вегас" отыгрался под занавес периода – одинокий Стоун в большинстве перед воротами подправил шайбу после выстрела Оди-Маршессо.

Последний воспользовался и численным преимуществом "Голден Найтс" в середине второй 20-минутки. Айкел отдал поперечную передачу от правого края, а Оди-Маршессо пробил в ближнюю девятку. Бобровский парировать шайбу не смог.

Впрочем, "Флорида" нашли силы отыграться и перевести игру в овертайм. В финальные минуты хозяева льда бросили все силы для второй шайбы. С шестью полевыми "Пантерз" дожали гостей, когда Ткачук разобрался на "пятаке" после броска Верхейге. Сам канадец и вырвал победу – он решился бросить едва ли не от синей линии и попал в верхний угол.

Благодаря победе "Флорида" сократила отставание в финальной серии до четырех побед (1:2). Следующий матч тоже состоится на домашней арене "Пантерз". Поединок состоится в ночь на воскресенье, 11 июня.

К слову, ранее "Чикаго" выиграл драфт-лотерею НХЛ на грядущее межсезонье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей