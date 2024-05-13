Кубок Стэнли: "Флорида" в шаге от финала на Востоке, "Эдмонтон" проиграл "Ванкуверу" дома

В штате Массачусетс развернулась подлинная драма. "Бостон" отличился дважды в стартовом периоде. Сначала Пастрняк в большинстве из правой зоны вбрасывания попал в дальний угол, а затем Карло "прошил" голкипера броском мимо своих и чужих от синей линии.

Во второй 20-минутке "Пантерз" сократили отставание усилиями Лунделла, забросившего шайбу после передачи из-за ворот. В финальном же периоде победу для "Флориды" вырвали Беннетт и Барков. Первый при численном преимуществе гостей разобрался в хаосе под воротами Свэймана. Второй же увенчал голом сольный проход.

На "Роджерсе Плэйс" в Эдмонтоне главные события состоялись в первой 20-минутке. "Ойлерз" вышли вперед в дебюте, когда Экхольм вовремя оказался на добивании в большинстве. Ответ "Ванкувера" был тройным, а вернул "Кэнакс" в игру шайбой при численном преимуществе Линдхольм.

Его запев поддержал Бесер, оформивший дубль – из правого круга вбрасывания и из центральной зоны. Во втором периоде команды обменялись шайбами. На гол Драйзайтля в большинстве "Ванкувер" ответил вторым взятием ворот от Линдхольма. На финальных минутах "Эдмонтон" снял вратаря, но успел отличиться только раз – Бушар пробил Шиловса с помощью рикошета.

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