RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів

Автор: Анна Полисученко

На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів. В'їзд буде дозволений всім вакцинованим мандрівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Беручи до уваги прогрес у питанні вакцинації на Кубі і її ефективність, а також те, що більше 90% населення острова будуть щеплені в листопаді, влада країни готує умови для поступового відкриття кордонів з 15 листопада 2021 року. Протоколи для прибуваючих туристів будуть більш гнучкими і зосередяться на спостереженні за громадянами, у яких є симптоми коронавірусу. Діагностичні тести після прибуття будуть проводитися вибірково, а ПЛР-тест не вимагатимуть від усіх. Буде враховуватися сертифікат про вакцинацію від коронавірусу", - йдеться в повідомленні міністерства туризму Куби.

У міністерстві не уточнюють, які саме препарати для вакцинації від коронавірусу будуть визнані на Кубі. В даний час жителі острова прищеплюються трифазною вакциною Abdala, розробленою Центром генної інженерії та біотехнології Куби. За підсумками випробувань вона показала ефективність від COVID-19 на 92%. На Кубі розробляють ще кілька вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба