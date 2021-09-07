На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів

"Беручи до уваги прогрес у питанні вакцинації на Кубі і її ефективність, а також те, що більше 90% населення острова будуть щеплені в листопаді, влада країни готує умови для поступового відкриття кордонів з 15 листопада 2021 року. Протоколи для прибуваючих туристів будуть більш гнучкими і зосередяться на спостереженні за громадянами, у яких є симптоми коронавірусу. Діагностичні тести після прибуття будуть проводитися вибірково, а ПЛР-тест не вимагатимуть від усіх. Буде враховуватися сертифікат про вакцинацію від коронавірусу", - йдеться в повідомленні міністерства туризму Куби.

У міністерстві не уточнюють, які саме препарати для вакцинації від коронавірусу будуть визнані на Кубі. В даний час жителі острова прищеплюються трифазною вакциною Abdala, розробленою Центром генної інженерії та біотехнології Куби. За підсумками випробувань вона показала ефективність від COVID-19 на 92%. На Кубі розробляють ще кілька вакцин від коронавірусу.