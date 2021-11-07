Куба скасувала карантин і ПЛР-тести для туристів

Влада Куби з 7 листопада скасувала обов'язковий карантин для іноземців. Тепер туристам будуть доступні не тільки курорт Варадеро і острів Кайо-Коко, а й інша частина країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства туризму Куби.

У Мінтуризму додали, що для приїзду на Кубу необхідно мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест ПЛР, зроблений за 72 години до посадки в літак. Від цих вимог звільнені тільки діти молодше 12 років.

Поки країна приймає мандрівників з декількох країн в рамках 63 рейсів на тиждень. З 15 листопада очікується відкриття більше 400 рейсів на тиждень.