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КСУ отменил дискриминацию учителей-пенсионеров

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 13:39
КСУ отменил дискриминацию учителей-пенсионеров Фото: КСУ принял решение по учителям-пенсионерам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Конституционный суд Украины признал неконституционной и отменил норму закона "О полном общем среднем образовании" о работе учителей-пенсионеров исключительно на основе трудовых договоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ .

Как отмечается в сообщении, в соответствии с оспариваемой норой педагогические работники государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, заключаемых сроком от одного до трех лет.

"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию", - говорится в сообщении.

Таким образом, КСУ признал абзац третьей части второй статьи 22 закона Украины "О полном общем среднем образовании" не соответствующим Конституции Украины.

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было 10,7 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

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