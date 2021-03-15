КСУ розгляне справу про неконституційність діючого складу НКРЕКП в письмовому провадженні

Розгляд справи у порядку письмового провадження не передбачає заслуховування учасників справи, завдання питань по суті справи як суддями, так і учасниками процесу одне одному.

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції указів президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди - надійшло до суду 4 листопада 2020 року.

Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

Окрім того, депутати звернулися до Конституційного суду щодо визнання такими, що суперечать конституції положення закону "Про НКРЕКП", які дозволили президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їх ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.