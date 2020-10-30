КСУ може визнати неконституційним Вищий антикорупційний суд

У Конституційному суді України (КСУ) не виключили можливість того, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) можуть визнати неконституційним. Проте остаточне рішення поки що не прийнято.

Про це на брифінгу заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

За його словами, головним питанням при визначенні конституційності ВАКС полягає в його статусі.

"Якщо це спецсуд - то він не конституційний. Це прямо прописано в конституції. Якщо це спеціалізований суд - то немає питань", - сказав Тупицький.

Він додав, що поки пройшли попередні усні слухання у справі щодо конституційності ВАКС. На цих засіданнях він не почув нічого неконституційного.

Нагадаємо, на початку жовтня в КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про Вищу антикорупційному суді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Тупицького, Артем Ситник був призначений на посаду директора НАБУ незаконно. Він зазначив, що Ситник став заручником ситуації.

Зазначимо, Окружний адміністративний суд Києва на початку тижня постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.