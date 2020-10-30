ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КСУ може визнати неконституційним Вищий антикорупційний суд

Автор: Игорь Литвиненко

У Конституційному суді України (КСУ) не виключили можливість того, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) можуть визнати неконституційним. Проте остаточне рішення поки що не прийнято.

Про це на брифінгу заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

За його словами, головним питанням при визначенні конституційності ВАКС полягає в його статусі.

"Якщо це спецсуд - то він не конституційний. Це прямо прописано в конституції. Якщо це спеціалізований суд - то немає питань", - сказав Тупицький.

Популярні новини

Він додав, що поки пройшли попередні усні слухання у справі щодо конституційності ВАКС. На цих засіданнях він не почув нічого неконституційного.

Нагадаємо, на початку жовтня в КСУ розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про Вищу антикорупційному суді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Тупицького, Артем Ситник був призначений на посаду директора НАБУ незаконно. Він зазначив, що Ситник став заручником ситуації.

Зазначимо, Окружний адміністративний суд Києва на початку тижня постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд Украиныантікоррупційний суд