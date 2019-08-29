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КСУ отримав звернення щодо закону про ДБР

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:58
КСУ отримав звернення щодо закону про ДБР
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати просять перевірити закон про ДБР на конституційність

Конституційний суд України отримав звернення народних депутатів щодо закону про Державне бюро розслідувань. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Конституційного суду.

Повідомляється, що до КСУ надійшло звернення 45 народних депутатів, які просять перевірити на відповідність Конституції України 1 ч. п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 і 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро".

Зокрема, депутати просять суд визнати неконституційними призначення президентом директора Бюро, трьох членів комісії по проведенню конкурсу на посаду глави ДБР та його заступників.

Крім того, автори документу вважають такою, що не відповідає Конституції, норму про звітування голови ДБР перед президентом. Згідно з поданням, КС просять розглянути його у місячний термін за участю народних депутатів.

Серед депутатів, які поставили підпис під поданням є нардепи від "Європейської солідарності": Вікторія Сюмар, Мустафа Джемілєв, Олексій Гончаренко, Олег Барна, Артур Герасимов та інші.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав у Верховну раду України законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження щодо призначення керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР).

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