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КСУ переходить на дистанційну роботу через локдаун в Києві

Автор: РБК-Україна

Через локдаун в Києві на дистанційну роботу переходить і Конституційний суд України. Це пов'язано з підвищеними карантинними обмеженнями в столиці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що КСУ йде на дистанційну роботу з 20 березня по 9 квітня 2021 року.

"Судді Конституційного суду України, їх патронатні служби та працівники Секретаріату суду з метою мінімізації особистих контактів і запобігання поширення хвороби будуть продовжувати виконувати службові обов'язки із застосуванням засобів інформаційних технологій, в тому числі в режимі віддаленого доступу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, найближчими днями КСУ розглядатиме конституційність постанови Кабінету міністрів про карантин від 22 липня 2020, а також конституційність окремих положень нового Виборчого кодексу та закону про телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ на час локдауну не буде зупиняти метро і наземний громадський транспорт. При цьому в наземному транспорті буде обмеження щодо перевезення пасажирів у кількості не більше половини місць для сидіння.

Також РБК-Україна публікувало повний перелік карантинних обмежень на час тритижневого локдауна.

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Новини України КиївКонституционный суд УкраиныЛокдаун
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