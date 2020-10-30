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В КСУ відреагували на відкриття справи проти голови суду в ДБР

Автор: Роман Тверденко

У Конституційному суді відреагували на відкриття кримінальної справи проти голови суду Олександра Тупицького. Там заявили про продовження тиску на КСУ і закликали ДБР дотримуватися презумпції невинуватості у своїх публікаціях.

Про це повідомляє сайт Конституційного суду.

В КСУ відзначили, що новина про порушення справи проти Тупицького за заволодіння землею в окупованому Криму спочатку містила стверджувальне формулювання щодо вчинення ним злочину, а пізніше в речення було додано слово "можливо".

КСУ нагадав Держбюро розслідувань про статтю 62 Конституції, в якій йдеться про презумпцію невинуватості.

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"Сподіваємося, що надалі посадові особи ДБР у своїй діяльності керуватимуться виключно нормами Конституції України і чинного законодавства", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що сьогодні ДБР відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

Зазначимо, журналісти програми "Схеми" встановили, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.

Сьогодні на брифінгу голова КСУ заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань.

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