КСУ скасував статтю КК про незаконне збагачення

Джерела РБК-Україна підтвердили інформацію про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Таким образом, суд признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 января группа депутатов от коалиции: Владислав Данилин и Александр Кирш от "Народного фронта", Геннадий Чекита и Андрей Шинькович от "Блока Петра Порошенко" зарегистрировали в Раде проект закона 7499 о внесении изменений в статью 368-2 Уголовного кодекса Украины с целью приведения ее положений к требованиям Конституции Украины.

Проектом предлагалось убрать из УК ответственность топ-чиновников за приобретение активов в значительном размере, если они не могут доказать законность происхождения этих активов, а также ответственность за передачу таких активов другому лицу. Законодатели предлагали прописать, что ответственность будет наступать в случае незаконного приобретения топ-чиновником активов в значительном размере. Речь идет об активах, стоимость которых превышает одну тысячу необлагаемых минимумов граждан. По состоянию на 1 января 2018 года, это 881 тысяча гривен.

Отметим, что в Украине ввели уголовную ответственность за незаконное обогащение в 2015 году. В частности, это было одним из требований Европейского союза по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.