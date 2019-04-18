КСУ відклав розгляд закону "Про очищення влади"

Конституційний суд України сьогодні, 18 квітня, відклав розгляд питання щодо закону "Про очищення влади". Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело у Конституційному суді.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати у четвер.

"Так, сьогодні взагалі зняли з розгляду це питання на невизначений строк", - сказав співрозмовник.

На питання про те, з якої причини закон зняли з розгляду, джерело не відповіло.

Так, Конституційний суд України мав перевірити закон "Про очищення влади" на відповідність конституційним нормам.

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