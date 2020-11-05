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КСУ оголосив перерву у справі про "земельні" статті в Конституції

Київ, Четвер 05 листопада 2020 20:14
КСУ оголосив перерву у справі про "земельні" статті в Конституції
Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі. Перерву оголошено у зв'язку з відсутністю кворуму.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

При цьому наголошується, що сьогодні суд розглядав лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

Розгляд справи про конституційність закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення КСУ відклав.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд оголосив про намір розглянути земельну реформу. Засідання суду щодо реформи пройде в закритому режимі.

При цьому у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.

Закон про ринок землі був прийнятий в березні 2020 року. Основні положення набудуть чинності 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати лише громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки. Потім ще два роки землю зможуть купувати українські компанії. Що стосується продажу іноземцям - це питання буде винесено на референдум.

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