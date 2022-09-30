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КСУ не будет участвовать во Всемирном конгрессе из-за РФ и Беларуси

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Пятница 30 сентября 2022 15:18
КСУ не будет участвовать во Всемирном конгрессе из-за РФ и Беларуси Фото: КСУ не будет участвовать во Всемирном конгрессе из-за РФ и Беларуси (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Конституционный суд Украины не будет участвовать в работе пятого Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия из-за того, что КС России и Беларуси до сих пор остаются членами этой всемирной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Суда.

Сегодня исполняющий обязанности главы КСУ Сергей Головатый направил письмо главе КС Индонезии Анвару Усману, которое председательствует в ВККП и генеральном секретаре ВККП Шнутцу Рудольфу Дюрру, чтобы сообщить, что КСУ не будет участвовать в работе Конгресса ВККП.

Отмечается, что Головатый еще 4 марта обратился в бюро и секретариат ВККП с письмом с предложением рассмотреть вопрос о прекращении членства КС России и Беларуси в ВККП из-за того, что эти институты являются составляющими системы органов публичной власти государств, решениями, действиями и бездействием которых в нарушение общепризнанных принципов международного права совершена агрессия против Украины. Органы конституционной юрисдикции РФ и Белоруссии прямо или косвенно участвовали в легитимизации агрессивных действий правительств этих стран.

Так, КС России своим актом оправдал аннексию Крыма, а КС Беларуси поддерживает диктаторский режим, предоставляющий территорию своей страны для систематических военных атак против Украины.

"Итак, каждый день пребывания конституционных судов Российской Федерации и Республики Беларусь в составе ВККП подрывает ее авторитет, сформированный годами, и ставит под сомнение искренность задекларированных целей ВККП", - отмечается в письме.

Поскольку на обсуждение Конгресса ВККП вынесен вопрос "Конституционное правосудие и мир", КСУ считает, что участие представителей конституционных судов РФ и Беларуси недопустимо.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский провел ротацию в КСУ. На должность представителя президента в Суде был назначен Сергей Дембовский. А Федор Вениславский назначен на должность представителя главы украинского государства в Раде.

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