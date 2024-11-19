Если власти не приложат усилия, экспортным отраслям грозит разрушение из-за пошлин СВАМ, - эксперт

Военные реалии, отсутствие финансовой помощи со стороны государства и ЕС на экомодернизацию оборудования, отсутствие реакции правительства для того, чтобы помочь украинским компаниям подготовиться к CBAM – это пугает очень нелестными прогнозами.

По ее словам, препятствием для компаний является как отсутствие квалифицированного персонала, так и сложность самого сбора необходимых данных по СВАМ. Пока в Украине катастрофа со профессиональной подготовкой: ни одно заведение в Украине не готовит современных специалистов, которые понимают требования ЕС, умеют работать по европейским правилам, понимают инструменты декарбонизации и знают английский язык. Более того, в Украине вся экополитика и экообразование оторваны и от требований ЕС, и от вызовов военного времени.

"С одной стороны, представители правительства осознают неотвратимость последствий. С другой стороны, за все время переговорная группа не наработала достаточной переговорной позиции с Еврокомиссией по поводу CBAM. В украинском правительстве закрывают глаза на отсутствие аккредитации в Еврокомиссии для украинских верификаторов выбросов. Также все еще отсутствует отработанная процедура отчетности. Все вышеперечисленное ведет экспортоориентированные отрасли к разрушению", - подчеркнула Цыганок.

Она также подчеркнула, что в Украине отсутствует соответствующая документация по CBAM и релевантный опыт.

"В общем, оценивая ситуацию, которая складывается из CBAM, можно уже бить во все колокола: украинские евроинтеграционные чиновники берут обязательства и озвучивают обещания. Но непонятно, кто будет их выполнять – нет ни алгоритмов имплементации, ни умудренных специалистов, ни намерений (ибо все намерения должны подкрепляться четкими планами)", - резюмировала Цыганок.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.

В то же время, этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил: украинский бизнес нуждается в ослаблении работы СВАМ, и переговоры с Евросоюзом по отсрочке введения этого механизма для Украины уже ведутся.