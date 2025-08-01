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Если не отсрочить СВАМ, Украина потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, - эксперт

Украина, Пятница 01 августа 2025 13:52
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Если не отсрочить СВАМ, Украина потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, - эксперт Фото: эксперт считает, что если не отсрочить СВАМ, Украина потеряет 8% экспорта и 5% ВВП
Автор: Сергей Новиков

Экологическая пошлина CBAM, которая начнет действовать уже в ближайшее время - это инструмент, который защищает не только экологию, но и рынок Евросоюза, то есть фактически он является инструментом торговой политики. Потери для Украины в случае ее введения будут колоссальными, поэтому правительство должно как можно скорее обратиться в Еврокомиссию за отсрочкой ее действия для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елены Колесниковой.

"Европейское законодательство строгое в плане выбросов, включая CO₂. Но Украина имеет все основания требовать отсрочки действия СВАМ как минимум на период военного положения и переходный послевоенный период. Согласно части 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 2023/956, страны, подвергшиеся неспровоцированной агрессии или находящиеся в чрезвычайном положении, могут получить исключения из действия механизма. Но пока мы, как представители бизнеса, не имеем подтверждения, что официальный запрос направлен европейской стороне. В то же время мы готовы предоставить аргументы и аналитику, которые были проработаны совместно с ключевыми отраслевыми объединениями", - отметила Колесникова.

Она подчеркнула, что потери без отсрочки СВАМ для Украины будут колоссальными - сокращение ВВП на 4,8-5%, экспорта на 8%, налоговых поступлений - более чем на 2,8 млрд долларов только в первый год. Такие цифры приведены в исследованиях, подготовленных независимыми экспертами по заказу Федерации работодателей Украины. Исследование проведено при поддержке Конфедерации промышленности Дании (DI) и фонда New Democracy в рамках проекта "Климатическая платформа ФРУ".

"Сейчас возможность у промышленности инвестировать в проекты по декарбонизации объективно отсутствует из-за войны. И это должны признать в Брюсселе", - резюмировала Колесникова.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить CBAM для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно прислать официальный запрос. В то же время, пока такого запроса от украинских властей нет.

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