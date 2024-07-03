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Если Трамп победит, НАТО ожидает "радикальная переориентация", - Politico

Фото: военный Североатлантического альянса НАТО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента вряд ли выведет США из НАТО, но предпримет "радикальную переориентацию" альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание ссылаясь на консультантов Трампа пишет, что предполагаемый сдвиг будет включать значительное и существенное сокращение роли США в сфере безопасности. Так, Америка вместо того, чтобы быть основным поставщиком боевой мощи в Европе, может стать кем-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса.

Другая часть формирующегося плана Трампа - двухуровневая система НАТО. Эта идея означает, что страны-члены, которые еще не достигли цели расходовать 2% ВВП на оборону, "не будут пользоваться щедростью и гарантиями безопасности США".

Кроме того, Трамп поддерживает принцип нерасширения НАТО на восток, что фактически лишает шансов на присоединение к Североатлантическому альянсу не только Украину, но и Грузию.

По словам людей из команды Дональда Трампа, США "сохранят свой ядерный зонтик над Европой", военно-воздушные, а также военно-морские силы и базы в Германии, Британии и Турции. Однако основные силы пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном счете перейдут в зону ответственности европейцев.

Напомним, что суд в Нью-Йорке отложил приговор Трампу по делу о "взятке порноактриссе за молчание". Теперь приговор бывшему президенту должны вынести до 18 сентября, а это значит, что Дональд Трамп, который является предполагаемым кандидатом в президенты США, может появится на съезде Республиканской партии 15 июля лично.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд США признал, что Трамп обладал иммунитетом во время пребывания у власти. Но речь идет о действиях, которые были совершены в рамках конституционных полномочий его, как президента.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп