Если просто свергнуть Путина, в России ничего не изменится, - украинский дипломат

"Масе не нужна свобода. Они не понимают, что с ней делать. Им безразлично, под каким флагом жить. Под синим - так под синим, под зеленым - так зеленым, под красным - так красным. Чтобы была пайка, не трогали и все будет хорошо", - сказал он.

Огрызко убежден, что после окончания войны среди россиян нужно проводить такую же денацификацию, через которую прошли немцы после Второй мировой.

"Из немецких голов, отравленных фашистской идеологией, эту идеологию вытравливали. Так же придется вытравливать из голов московитов этот рашизм, который сегодня стал господствующей идеологией в России. Рашистский режим, искажающий представление обо всем. Будет период какого-то одного, двух, трех поколений, когда эти территории будут просто-напросто постепенно выкарабкаться из этого рашистского ига, в первую очередь, эмоционального, мыслительного", - добавил он.

По его словам, тогда можно надеяться, что через определенный период времени эта территория постепенно перейдет к чему-нибудь более или менее адекватному. "Но уже не в виде какого-то единства. Я абсолютно убежден, что долго эта структура не продержится", - резюмирует Огрызко.