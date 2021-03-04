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В KSE пояснили, чому в Україні росте кількість госпіталізацій з COVID-19

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 15:20
В KSE пояснили, чому в Україні росте кількість госпіталізацій з COVID-19 Фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні спостерігається зростання кількості госпіталізацій хворих з COVID-19. Кількість госпіталізацій зараз випереджає число виписок COVID-пацієнтів з лікарень.

Про це на прес-конференції заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, через велику кількість госпіталізацій навантаження на українську медичну систему залишається високим та поступово росте.

"Одна з причин росту - як очікувалося в грудні, це сезонний ріст грипу та грипоподібних захворювань у лютому після того, як закінчиться січневий карантин. Ще одною з причин росту може бути поява нових варіантів вірусу", - сказав Ганиченко.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про третю хвилю коронавірусу в Україні і попередив про можливість нового локдауну.

Додамо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Вчора госпіталізували 3 271 хворого на коронавірус, а померли 194 людей.

Також РБК-Україна писало, що в Україні підтвердили британський штам коронавірусу. Новий штам зафіксували на заході України.

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