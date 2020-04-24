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У Кривому Розі намагаються захопити завод "Трансмаш", Фонд держмайна не діє, - Холодов

Новини » Промисловість     24.04.2020 - 12:49
У Кривому Розі намагаються захопити завод "Трансмаш", Фонд держмайна не діє, - Холодов
Фото: Андрій Холодів (РБК-Україна)

Нардеп додав, що залучення українських інвесторів на середні і великі українські держкомпанії через приватизацію може стати драйвером зростання економіки

Фонд державного майна з незрозумілих причин зупинив приватизацію держпідприємства "Трансмаш" в Кривому Розі, скасувавши конкурсні процедури, чим поставив під загрозу збереження майна компанії й створив грунт для силового конфлікту навколо заводу. Про це написав народний депутат України від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов у своєму Telegram-каналі.

"Завод "Трансмаш" в Кривому Розі ще торік повинні були продати: компанія внесена в план приватизації, всі формальності були пройдені й документи готові. Фонд держмайна спочатку оголосив конкурс, потім з незрозумілих причин скасував його, потім знову оголосив і знову скасував. А потім було скасовано і саме рішення про приватизацію "Трансмаша". Майно руйнується, держава отримує збитки, позиція Фонду держмайна по цьому об'єкту незрозуміла", - написав Холодов.

На думку Холодова, Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Трансмаша" незаконно, оскільки компанія була внесена в список на приватизацію, у 2018-2019 рр. коштом держави проведена інвентаризація та оформлені майнові права на об'єкт. За всіма правилами конкурс повинен був відбутися в другій половині 2019 року в системі Prozzoro, але був скасований в останній момент.

"Ефективна приватизація держмайна - це затверджений президентом політичний пріоритет для всієї влади й зокрема для Фонду державного майна. Досі глава ФДМ не показав сильну команду, яка могла б забезпечити потрібний результат і не дозволити "зажувати" приватизаційний процес. Я повторюю - єдиний критерій оцінки ефективності чиновників - це результативність. Якщо результатів немає - значить потрібно звільняти посаду, а не нескінченно пояснювати причини своїх провалів. В тому числі це стосується керівництва Фонду держмайна", - сказав Холодов.

Холодов додав, що залучення українських інвесторів на середні й великі українські держкомпанії через приватизацію може стати драйвером зростання економіки, і всі спроби зірвати приватизацію потрібно розцінювати як непрофесіоналізм чи корупцію.

"Вийшло так, що про ефективну приватизацію говорить президент на всіх рівнях починаючи від Давосу, народні депутати приймають закони на підтримку бізнесу, а ФДМ протидіє всім цим ініціативам. Доведеться працювати "інвестиційними нянями" у вільний від голосувань у Раді час, щоб забезпечити економічне зростання країни в майбутньому. Неприпустимо, щоб чиновники Фонду держмайна в Києві або в регіональних відділеннях блокували або затягували продаж держпідприємств - а відповідно і залучення інвестицій і створення робочих місць, які зараз критично необхідні українській економіці", - додав Холодов.

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Холодов звинуватив керівництво Одеської митниці і ГТС в "кришуванні" мінімізаторів.

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