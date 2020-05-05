У Криму підсилюють патрулювання вулиць

Підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на вулицях півострова патрулюватимуть "козаки", дружинники та депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, варто залучити до патрулювання "депутатів муніципальних утворень, партійців і добровольців".

"Щоб був один співробітник органів внутрішніх справ або Росгвардії, який може скласти протокол, і двоє людей, які допомагають. Якщо побачимо, що мало патрульних, то в конкретному регіоні будемо ухвалювати рішення про збільшення", - сказав Аксьонов.

Також так звана "влада Криму" збільшили кількість представників так званого "козацтва".

"Ми збільшили кількість козацтва - 150 осіб у містах. Ми хочемо збільшити кількість мобільних груп міст Керч, Феодосія, Ялта, Алушта, Євпаторія та Сімферополь", - сказав на засіданні голова підконтрольного Росії "уряду Криму" Юрій Гоцанюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму майже 2 тисячі осіб перебувають під наглядом через коронавірус. При цьому 855 осіб поміщені в обсерватори. За словами так званої "глави кримського Мінсоцполітики" Олени Романовської, число підозр на COVID-19 у Криму зростає.

Як повідомляло РБК-Україна, Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавірусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні, а також додав, що на півострові висока ймовірність колапсу системи охорони здоров'я.