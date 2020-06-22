У Криму "глушать" українські радіостанції, - правозахисники

Фото: радіо (pixabay.com)

Радіосигнал чути тільки у 5 з 19 населених пунктів

В анексованому Криму погіршилася ситуація з прийомом українського радіосигналу. У червні сигнал українських FM-станцій чути тільки у 5 з 19 населених пунктів.

Про це свідчать дані моніторингу "Кримської правозахисної групи".

Як зазначається, у 14 населених пунктах (Вишнівка, Мартинівка, Завіт-Ленінський, Солоне озеро, Єрмакове, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Зелена Нива, Красноперекопськ, Армянськ, Ішунь) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

"У 16 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій - української та російської. Це говорить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями. Радіо "Культура", "Промінь", "Армія FM" і "Нова Каховка" чути у двох населених пунктах з усього списку, радіо "НВ" - в трьох, "Українське радіо" і радіо "Крим.Реалії" - в одному з 19 перевірених", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в червні сигнал українських FM-радіостанцій чути тільки у 5 з 19 населених пунктів.

Як писало РБК-Україна раніше, російські мовники торік захопили українські FM-частоти на анексованому півострові.

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Автор: Максим Зайченко