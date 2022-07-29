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У Криму призивають до армії студентів з відстрочкою

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Крим, П'ятниця 29 липня 2022 18:22
У Криму призивають до армії студентів з відстрочкою Фото: у Криму в армія призивають студентів з відстрочкою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує проводити приховану мобілізацію у Криму. На військову службу призивають навіть студентів, які мали відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента в Криму Тамілу Ташеву під час брифінгу.

За її словами, РФ проводить в університетах активну мілітарну пропаганду для молоді, щоб потім залучити їх до армії. Крім того, у Севастополі і Джанкої студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних. Згодом молодики були призвані до армії РФ.

Також "військкомати" почали відправляти чоловіків на повторні медкомісії, але Ташева прогнозує, що це завершаться відправкою на війну проти України.

Вона додала, що жителі Криму з початку повномасштабного вторгнення брали участь у бойових діях. Вже відомо про 125 поховань солдатів на території півострова, з них, ймовірно, 62 є громадянами України.

Проте Ташева наголосила, що вказана цифра не є точною та остаточною, оскільки Росія приховує втрати.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України вже близько 40 500 солдатів.

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