У Криму звільненого з полону Бекірова оголосили в розшук

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму оголосив у розшук Едема Бекірова. Кримський татарин у вересні 2019 був звільнений і переданий Україні в ході обміну полоненими.

Про це у Facebook повідомила правозахисна організація "Кримська солідарність".

Повідомляється, що підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя призупинив кримінальну справу проти Бекірова і оголосив його в розшук без арешту до явки в суд. Також повідомляється, що захист наполягав на припиненні справи до повного одужання Бекірова.

Як вважає адвокат Олексій Ладін, у суду не було підстав поновлювати розгляд даної кримінальної справи.

Нагадаємо, Бекірова передали Україні в ході обміну полоненими 7 вересня 2019 року. Тоді повернулися 35 політв'язнів, у тому числі Олег Сенцов і українські моряки.

Бекіров перебував у кримському СІЗО за звинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Був затриманий на в'їзді на окупований півострів 12 грудня 2018 року, в Крим прямував, щоб провідати стареньку матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.

Відразу після обміну Бекірова прооперували у центрі невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова.