В Криму після обшуків затримали чотирьох кримських татар

Сьогодні, 31 серпня, у Криму російські силовики провели обшуки за місцем проживання кримських татар. Чотирьох з них затримали та везуть в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Таким чином, у Нижньогірському районі в селі Розливи був затриманий кореспондент "Кримської солідарності" та видання "Грані" Айдер Кадиров. Також затримали двох активістів Ридвана Умерова та Айдера Аблякімова у Судаку та у селі Сонячна долина Судакського району відповідно.
Крім того, силовики РФ затримали Енвера Топчи у селі міського типу Радянський.
Фото: затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Нагадаємо, у Зеленського вже відреагували на сьогоднішні обшуки в Криму.
Також заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.