В Криму з початку окупації сталося понад 40 насильницьких зникнень, - ООН

Як розповіли в ООН, насильницькі зникнення вчинялися здебільшого в формі викрадення. Серед жертв зникнень: 39 чоловіків та 4 жінки. Останній задокументований випадок насильницького зникнення людини в Криму стався 23 травня 2018 року.

В організації зазначили, що з усіх відомих жертв насильницького зникнення 11 осіб залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою.

Насильницькі зникнення вчинялися, ймовірно, озброєними групами, такими як "самооборона Криму" і "козацькі групи", а також представниками Федеральної служби безпеки Росії та іншими правоохоронними органами, зокрема "поліцією Криму".

Щодо викрадених людей вживали катування, щоб змусити дати показання проти самих себе або свідчити проти інших, або таким способом мстилися за їх політичну позицію.

"Жодна особа не була притягнута до відповідальності у зв'язку з будь-якими з насильницьких зникнень, а також за випадки катувань і жорстокого поводження, задокументованими УВКПЛ", - наголосили в ООН.