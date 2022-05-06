RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму на благодійних акціях збирають гроші для війни проти України, - Денісов

Фото: Крим (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На території півострова з 21 квітня по 22 червня проходить акція "красная гвоздика". Людям пропонують придбати значок із зображенням цієї квітки, а значна частина коштів буде перераховуватися на підтримку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Деніслву.

До зборку коштів незаконно залучена молодь. Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 01 по 09 травня фотовиставок "НАТО хроника жестокости".

"На цьому рашистська пропаганда не зупиняється. З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг "Zа мир! Труд! Май!" та "Zа мир без нацизма". Організатори акції наголошують, що захід проводиться на підтримку людської праці, рашистських військових та дій Путіна", - пише Денісова.

Нагадаємо, російські окупанти розраховують захопити "Азовсталь" до 9 травня. Планують зробити для голови Кремля Володимира Путіна "подарунок".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКрим