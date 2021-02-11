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Кримську платформу запустять і на базі ПАРЄ. Це додатковий майданчик

Автор: РБК-Україна

Кримська платформа щодо деокупації півострова буде запущена і на базі Парламентської асамблеї Ради Європи. Це буде додатковий міжнародний майданчик.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

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"На базі Кримської платформи ми будемо ставити в асамблеї питання прав людини в Криму, політичних бранців, переслідувань за політичними, релігійними або етнічними ознаками тощо", - зазначила Мезенцева.

За її словами, робота над цією ідеєю почалася за два тижні до старту зимової сесії. Також на сьогодні потенційно погоджено розширення майданчика, ведеться робота з Данією, Швецією і Польщею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція приєднається до Кримської платформі, але просить прояснити її мету. Також про свій намір взяти участь у роботі платформи заявили Туреччина, Словаччина та інші країни.

Перший міжнародний саміт Кримської платформи пройде в Києві напередодні 30-ї річниці незалежності України. Очікується, що саміт пройде за участю глав іноземних держав.

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