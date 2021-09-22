Кримськотатарський алфавіт переведуть на латиницю. Кабмін визначив строки

Кабінет міністрів України схвалив постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки". Переведення кримськотатарської писемності на латинську графіку передбачається здійснити у період до 1 вересня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці, базою проекту акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

"Він підтримується Меджлісом кримськотатарського народу, вченими НАН України та освітянами-практиками. Затвердження алфавіту на основі латинської графіки у найкоротший термін також підтримує абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, викладачів закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, видавців", - йдеться в документі.

Згідно з документом, переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, в тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки відбудеться до 1 вересня 2025 року.

Новий алфавіт складається з 31 літери.