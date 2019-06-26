Кримчани були б раді поверненню української влади, - Сенченко

Якщо б російські окупанти сьогодні залишили півострів, якщо б припинився це тиск на людей, то більшість мешканців Криму аплодували б поверненню української влади. Таку думку висловив лідер виборчого об'єднання "Сила права" Андрій Сенченко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Якість життя на півострові за п'ять років окупації впала настільки, що кримчани почали відчувати різницю між тим, як було до приходу Росії, і як зараз. Звичайно, це не стосується колонізаторів, які приїхали в наш Крим без запрошення, разом з окупаційними військами. Після звільнення території потрібно відразу встановити обмежені терміни, щоб вони організовано забралися звідти геть. Без винятків", - розповів Сенченко.

Сенченко також вважає, що для повернення Криму потрібно не стільки агітувати кримчан, скільки надавати інформацію про те, яким буде життя, коли Крим повернеться додому, в Україну.

"На жаль, попередня влада не дала відповідь на питання, а якою ж буде формула спільного повоєнного життя - кого українська держава вважає жертвами окупації, заручниками Путіна, а кого - злочинцями, і яку відповідальність вони понесуть. А що буде з тими людьми, яких залякали, яких під впливом, під інформаційним тиском змушували щось зробити?", - запитує політик.

На його думку, дуже важливо сформулювати ці правила повоєнного життя, обговорити їх у суспільстві і на вільній території країни, і там - в окупації, наскільки це можливо, хоча б для того, щоб інформувати людей.

"Після широкого громадського обговорення, ці правила треба закріпити в законі. І такий у нас є - закон про відповідальність. Команда "Сили права" працювала над документом півтора року. Він пройшов попередню експертизу в багатьох відомих юридичних закладах України. Крім того, ми підготували закон про перехідний період, який визначає строки та етапи повернення української влади на окупованих територіях. Ці закони значно прискорять цей процес, ми будемо пропонувати їх парламенту як альтернативу недієвому "Мінську", - розповідає лідер ВО "Сила права".

Він упевнений, що повернення окупованих територій неможливо вирішити "помахом чарівної палички".

"Політики, які обіцяють людям все і зараз - брешуть своїм виборцям і самим собі. Ми пропонуємо політику реальних результатів, а це дуже великий дефіцит в нашій країні. Ще в 2014 році ми розробили стратегію юридичного наступу на РФ. Спочатку це була волонтерська діяльність, яка згодом переросла в громадське об'єднання. Протягом п'яти років ми працюємо з постраждалими громадянами, допомагаємо зібрати всі необхідні документи для того, щоб підготувати позови проти держави-агресора. Тепер - створили партію "Сила права". Коли потрапимо до парламенту, ми будемо знати, що робити - юридичні механізми тиску на РФ давно відпрацьовані", - пояснює політик.

Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії і створення власного виборчого об'єднання - "Сила права". Раніше стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка об'єдналася на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яке очолює Олександр Данилюк.

Про Сенченко активно писали ЗМІ в 2014 році, коли він займався звільненням заручників з Криму. За одного російського диверсанта Романа Філатова він повернув на батьківщину 40 українських військових і цивільних. Серед заручників були: командувач Військово-морськими силами адмірал Воронченко, адмірал Гайдук, полковник Мамчур, журналісти, громадські активісти, знімальна група "Вавілон-13".

Після анексії Криму Сенченко займався виведенням українського озброєння з окупованого півострова - в результаті складних переговорів вдалося повернути зброю на суму півтора мільярда доларів. За підрахунками Ради Безпеки - це 3502 одиниці військової техніки та озброєння, зокрема, 92 вертольота і літака. Також Сенченко відомий як організатор будівництва греблі, яка перекрила Північно-Кримський канал, і стала ефективним важелем впливу на окупантів в Криму.