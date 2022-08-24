Крим - це Україна. У Сімферополі вітають із Днем Незалежності

Українські патріоти в Криму привітали жителів, які залишилися на півострові, з Днем Незалежності. Також вони передали й "привіти" самим окупантам та їх посібникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевих мешканців.

Фото: Сімферополі вітають із Днем Незалежності (РБК-Україна)

Так, у Сімферополі напередодні українського свята в самому місті та його околицях почали з'являтися листівки, на яких чітко вказано, що Україна та Крим є одним цілим, самі зображення розфарбовані національними кольорами, а на них вітання : "З Днем Незалежності, Україно".

Такі листівки можна побачити у Сімферополі на стовпах, зупинках та інших спорудах на вулицях.

Крім того, українські патріоти підготували також "вітальну листівку" і окупантам, які захопили півострів, але вже з іншим меседжем, натякаючи де їм місце та повторюючи, що Крим є українським.

Своєю чергою патріоти в Криму подякували українським бійцям, які відстоюють на фронтах незалежність нашої країни і зазначили, вони вірять у перемогу України та пишаються її захисниками.

Символічно із Криму пролунав і такий меседж, вони згадали, як учора на міжнародному саміті Кримська платформа-2022 сказав президент Естонії Алар Каріс заявив: "Ця війна почалася в Криму, ця війна і завершиться в Криму".

День Незалежності України 2022

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня Україна відзначає головне свято - День Незалежності. Вперше воно проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовано через загрозу ракетних атак по Києву. Але українці продовжують героїчну боротьбу за свою свободу, якої вдалося досягти 31 рік тому.

Докладніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі РБК-Україна.