Круиз-контроль в авто и зима: главные опасности

Круиз-контроль - это с инженерной точки зрения система автоматического поддержания заданной скорости. Есть еще не менее "народное" понятие адаптивного круиз-контроля (АСС), но о нем мы сегодня говорить не будем - достаточно того, что он базируется на обычном "круизе", а значит, в настоящих зимних условиях не менее сомнителен.

Что такое круиз-контроль

Для начала маленькое объяснение, как работает эта система - так будет проще понять ее зимние особенности. Когда водитель задает машине желаемую скорость, электроника начинает постоянно сравнивать ее с реальной скоростью, обрабатывая информацию от датчиков. Когда скорость меньше нужной, главный модуль дает команду на увеличение оборотов двигателя - пока заданный и реальный параметр не сравняются. Когда скорость больше, двигатель получает команду на снижение оборотов мотора.

Вот собственно и все. Тормозами круиз-контроль не пользуется, за сцеплением колес с дорогой не следит, передачи на "механике" не переключает. Но на машине с автоматической трансмиссией передача переключится сама, когда коробка поймет, что обороты мотора не соответствуют скорости движения.

Круиз-контроль зимой

Почему собственно, мы говорим о зимних ограничениях по пользованию этой удобной и полезной функцией? Потому что именно в холодный сезон покрытие дорог часто бывает скользким, причем иногда меняет свое состояние совершенно неожиданно. То есть в любой момент круиз-контроль может проявить один из своих недостатков:

Система не учитывает обстановку. Если асфальт под колесами становится скользким, водитель замечает это по реакции машины на акселератор и педаль тормоза. А круиз-контроль обратную связь от дороги не воспринимает, и пока водитель заметит это, среагирует и перенесет ноги на педали, машина может уйти в занос или совершить другую нежелательную эволюцию;

Водитель теряет бдительность. Когда машина держит скорость сама, водитель ослабляет внимание, подсознательно перекладывая на машину часть ответственности за динамику, принимает более свободную позу. Следовательно, на реакцию ему потребуется дополнительное время - при том что именно зимой обстановка на дороге меняется часто и существенно (туман, снежный шквал, гололед, слой снега или воды, ряд крутых поворотов, торможение машин впереди и т.д.);

Конфликт систем. На зимней дороге в отдельных случаях возможен так называемый конфликт систем. Когда, например, одно из колес начнет проскальзывать, система стабилизации попытается скорректировать курс, подтормаживая одно-два колеса, но "круиз" будет этому сопротивляться, добавляя обороты. Подобное соревнование легко может закончиться потерей машиной стабильности, на которую водитель не факт что среагирует. Автопроизводители пытаются предусмотреть такие ситуации, но алгоритмы работы электронных помощников для таких сложных условий не всегда бывают удачными.

Коротко

Какой бы ни была погода, пусть даже идеальной со всех точек зрения, полностью доверять круизу (как и другим электронным помощникам) не стоит. И тем более не стоит, когда дорожное покрытие сомнительное с точки зрения безопасности, как это бывает зимой. Следовательно, при активированном "круизе" получится, что вместо усилить аккуратность водитель добавляет себе рисков. Одним словом, включайте систему автоматического поддержания скорости только тогда, когда температура, состояние атмосферы и трафик на дороге вселяют полную уверенность.