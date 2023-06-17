Будет "крутиться" атмосферный фронт. Каким регионам не повезет с погодой сегодня

"Дожди с грозами пройдут в западных областях (там будет крутиться атмосферный фронт), местами на востоке Украины и в Днепропетровской области", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах может "рвануть2 ветер. В других регионах сухо.

В течение дня предполагается +25...+30 градусов, на западе воздух будет свежее +19...+24 градуса.

В Киеве сегодня будет солнечно, сухо и жарко -+27...+29 градусов.

Для справки

Какая будет погода в воскресенье?

В воскресенье, как рассказала Диденко, дожди удержатся снова на западе Украины, на востоке пройдут только в Донецкой области.

"А еще добавятся к влажному списку южные области и Крым", - добавила она.

В Киеве погода ничем не будет отличаться от сегодняшней.