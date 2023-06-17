Будет "крутиться" атмосферный фронт. Каким регионам не повезет с погодой сегодня

Сегодня дожди пройдут на западе, востоке Украины и Днепропетровской области. Причем ухудшение погоды снизит температуру воздуха только на западе до +24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Дожди с грозами пройдут в западных областях (там будет крутиться атмосферный фронт), местами на востоке Украины и в Днепропетровской области", - рассказала она.
Синоптик предупредила, что дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах может "рвануть2 ветер. В других регионах сухо.
В течение дня предполагается +25...+30 градусов, на западе воздух будет свежее +19...+24 градуса.
В Киеве сегодня будет солнечно, сухо и жарко -+27...+29 градусов.
Для справки
Какая будет погода в воскресенье?
В воскресенье, как рассказала Диденко, дожди удержатся снова на западе Украины, на востоке пройдут только в Донецкой области.
"А еще добавятся к влажному списку южные области и Крым", - добавила она.
В Киеве погода ничем не будет отличаться от сегодняшней.
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