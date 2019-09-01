При катастрофі літака на Філіппінах загинули дев'ять осіб

В результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Fhilippines.

Повідомляється, що трагедія сталася близько 15 години дня за місцевим часом в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася із-за втрати літаком радіолокаційного контакту.

За даними місцевої поліції, літак вилетів з міста Диполог в 13:40. У поліції також повідомили, що на борту літака знаходилися дев'ять осіб, всі вони загинули. Ще дві людини, які були наглядачами будинку, постраждалого при катастрофі, отримали опіки, їх доставили в лікарню.

В даний час місцева влада продовжують проводити пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, на півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули. На борту вертольота знаходилися шість осіб. В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один пропав безвісти. У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками. Постраждалий був госпіталізований.